Онколог дала советы по защите от солнца людям с множественными родинками

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Обладателям большого количества родинок на теле следует свести к минимуму пребывание на открытом солнце и полностью исключить посещение солярия. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

По словам эксперта, главной угрозой является интенсивное ультрафиолетовое излучение, способное спровоцировать опасные изменения в кожных образованиях. Специалист рекомендует придерживаться «безопасных часов»: выходить на улицу желательно до 11:00 утра или после 16:00, когда активность ультрафиолета значительно снижается.

В качестве надежного барьера врач советует использовать не только солнцезащитные кремы, но и физическую защиту: закрытую одежду из натуральных тканей, а также головные уборы с широкими полями. Пурцхванидзе подчеркнула, что защита кожи остается обязательной даже в пасмурную погоду, так как облачный покров пропускает существенную долю вредных лучей. Ранее дерматологи отмечали, что неправильный загар не только провоцирует появление меланом, но и значительно ускоряет процессы фотостарения кожи.