Перелив воды через проран в Крымском районе остановили с помощью временной дамбы

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Угроза подтопления населенных пунктов в Крымском районе Краснодарского края полностью ликвидирована. Как сообщил вице-губернатор Дмитрий Маслов по итогам выездного заседания комиссии по ЧС, специалистам удалось остановить поток воды, заблокировав основной проран на реке Кубань с помощью временной дамбы.

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что над перекрытием крупнейшего прорыва круглосуточно работали сменявшие друг друга спасатели и волонтеры из разных районов Кубани. Сейчас главная задача - укрепить созданную защитную преграду. Для этого строители в экстренном порядке прокладывают техническую дорогу, по которой к поврежденному участку сможет пройти тяжелая восстановительная спецтехника.

«Техническую дорогу предстоит создать максимально быстро - пока не возобновилась дождливая погода, - сказал Кондратьев. - Чтобы успеть и минимизировать последствия затопления территорий, будем контролировать ход работ в ручном режиме».

На месте ЧС продолжается активная фаза ликвидации последствий паводка: специалисты откачивают воду из обводных каналов в Афипский сбросной канал, а также ведут круглосуточный мониторинг состояния Афипского коллектора, дороги возле хутора Урма и защитной дамбы в станице Троицкой. Всего в работах задействовано около 400 человек и 60 единиц техники.

По прогнозам метеорологов, ухудшения ситуации не предвидится. Заместитель начальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова сообщила, что кратковременные дожди, которые ожидаются с 25 июня, не окажут критического влияния на уровень воды. Кроме того, как минимум до середины июля в регионе не прогнозируется сильной жары, а значит, угроза паводка из-за таяния снега в горах временно отсутствует.

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