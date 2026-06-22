Роскачество назвало болезни, при которых опасно пить клюквенный морс

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Употребление клюквенного морса может негативно отразиться на здоровье пациентов, страдающих заболеваниями пищеварительной системы. Об этом со ссылкой на экспертов Роскачества сообщает NEWS.ru.

Специалисты ведомства пояснили, что этот ягодный напиток противопоказан при повышенной кислотности желудка, а также в периоды обострения острых и хронических патологий желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Для здоровых людей клюквенный морс приносит пользу. Напиток богат органическими кислотами и природными антиоксидантами — антоцианами. Он оказывает жаропонижающий, противомикробный и легкий мочегонный эффекты, способствует детоксикации организма и снижает риск инфекций. Ранее в Роскачестве отмечали, что промышленный морс в картонных коробках лучше сохраняет свои витаминные свойства, и рекомендовали обращать внимание на естественный оттенок напитка при покупке.