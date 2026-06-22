Два самолета остаются на запасных аэродромах после ограничений в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Сочи продолжает работать по фактическому расписанию после снятия временных ограничений на полеты. По решению авиакомпаний два рейса остаются на запасных аэродромах, рассказали в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Несмотря на высокую нагрузку, специалисты аэропорта совместно с авиакомпаниями предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и своевременного отправления рейсов.

С начала суток аэропорт обслужил 125 рейсов: 69 на прилет (более 9 тыс. пассажиров) и 56 на вылет (7,7 тыс. пассажиров).

«Возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов, о чем авиакомпании своевременно информируют пассажиров по контактам, указанным в бронировании», – предупредили в аэропорту Сочи.

Администрация аэропорта просит пассажиров внимательно следить за статусом своего рейса на официальных сайтах авиакомпаний, на онлайн-табло в терминале, через аудиообъявления в аэровокзальном комплексе.