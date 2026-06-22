В Сочи в июле подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте изменится Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала июля на ряде муниципальных маршрутов Сочи, работающих по нерегулируемому тарифу, изменятся цены на проезд. Основными причинами корректировки цен стали рост стоимости ГСМ, запчастей и обслуживания автопарка, а также необходимость обновления подвижного состава, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

«В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ перевозчики, осуществляющие перевозки по нерегулируемым тарифам, уведомили об изменении стоимости проезда на отдельных муниципальных маршрутах регулярных перевозок», – рассказали в дептрансе курорта.

График изменений и новые тарифы

С 1 июля:

- Маршруты № 7р, 8, 13, 19, 22, 25, 41, 95, 98: днем — 55 , в ранние и поздние часы (05:00–07:00 и после 21:00) — 60 .

- Маршрут № 44: днем — 53 , утром/вечером — 58 .

- Маршрут № 48: тарифные участки от 50 до 80 днем и от 55 до 90 в утреннее/вечернее время.

- Маршруты № 88, 115, 130, 517, 534, 558, 560: изменение цены в городской черте (вне города — по зонам).

Со 2 июля:

- Маршруты № 26, 35, 57, 87н: днем — 55 , утром/вечером — 60 .

- Маршрут № 114: цена останется прежней — 25 .

С 3 июля:

- Маршруты № 14, 67: стоимость проезда составит 62 .

- Маршруты № 75, 76, 78, 81: изменение цены в городской черте и по тарифным участкам.

С 4 июля:

- Маршруты № 4, 6, 24, 92, 94: днем — 57 , утром/вечером — 60 .

С 5 июля:

- Маршруты № 30, 37, 38, 43, 45, 46, 83: днем — 55 , утром/вечером — 60 .

- Маршруты № 103, 113: корректировка стоимости в черте города и по зонам.

Подробные тарифные сетки разместят в салонах автобусов и на сайте администрации Сочи. По всем вопросам работы транспорта можно обращаться на горячую линию: +7 (918) 665-2-665 (звонки и SMS).