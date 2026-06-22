В Адыгее осуждена женщина за незаконную миграцию и фиктивные визы

Четыре с половиной года колонии за фиктивные гостевые визы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Адыгее осуждена местная жительница за участие в преступном сообществе и организацию незаконной миграции. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников регионального управления уголовного розыска МВД и Управления ФСБ по Республике Адыгея. Оперативники выяснили, что 31-летняя женщина в составе преступного сообщества помогала иностранцам зарегистрироваться в РФ.

«Следствием и судом установлено, что с октября 2022 по июль 2023 года фигурантка в составе преступного сообщества занималась поиском местных жителей, которые соглашались выступать «приглашающей стороной» для оформления фиктивных гостевых виз иностранцам, незаконно пытавшимся попасть в Россию», – рассказали в пресс-службе СКР по РА.

Суд признал подсудимую причастной к 14 эпизодам и назначил женщине наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 1 года ограничения свободы. Исполнение наказания отсрочено до достижения её ребенком 14-летнего возраста.