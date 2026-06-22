В Краснодаре закрыли небезопасный рехаб с 39 пациентами

Прокуратура выявила проблемы в работе краснодарского рехаба Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре закрыли частный реабилитационный центр для зависимых. Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе рехаба «Колесо жизни».

«В ходе проверки, проведенной в арендуемом домовладении в переулке Петровском, сотрудники ведомства обнаружили 39 мужчин, находившихся на лечении от различных видов зависимостей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Оказалось, что объект, предназначенный для круглосуточного пребывания людей, не соответствовал нормам противопожарной безопасности. По итогам проверки деятельность центра была полностью прекращена. В отношении юридического лица и его генерального директора возбуждены административные дела, также вынесено представление об устранении выявленных нарушений.