Абитуриенты Кубани подали более 4 тысяч заявлений на поступление через Госуслуги

Абитуриенты Кубани выбирают цифровой формат подачи документов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Фото: другой источник..

Более 4 тысяч жителей Кубани уже подали заявления на поступление в вузы и колледжи через портал «Госуслуги». Приемная кампания в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования стартовала 20 июня.

«В этом году в Краснодарском крае работают 136 колледжей и техникумов, а также 51 вуз. Абитуриентам доступно более 26,5 тысячи бюджетных мест. Желаю всем выпускникам успешного поступления и правильного выбора жизненного пути», - отметил министр образования и науки региона Сергей Пронько.

Подать заявление онлайн максимально просто: в личном кабинете достаточно выбрать учебные заведения (не более пяти), направить запрос и указать сведения об образовании. Отслеживать конкурсную ситуацию и менять решение о согласии на зачисление можно в режиме реального времени.

Всего за первые два дня более 3 тысяч кубанцев подали документы в вузы и свыше тысячи - в колледжи и техникумы. Цифровой формат не только экономит время, но и обеспечивает равные возможности: теперь абитуриентам из отдаленных районов не нужно ехать в другие города - все документы оформляются в несколько кликов.

К началу вступительной кампании расширили функционал сервиса «Жизненная ситуация» на «Госуслугах». Теперь поступающие могут найти себя в списках по индивидуальному номеру, а данные об участии в олимпиадах или знаке ГТО подтянутся в заявление автоматически. Также появилась возможность оперативно узнать об условиях приема по целевым квотам.