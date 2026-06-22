Ветеран из Краснодара почтит память защитников Брестской крепости

Краснодарский герой посетил Беларусь в годовщину начала войны. Фото: krd.ru

Краснодарский ветеран Владимир Борисович Андрейчев встретил 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Бресте. Несколько дней назад он отправился в Беларусь - свою вторую Родину - в сопровождении правнука Дмитрия. На перроне вокзала в столице Кубани ветерана провожали близкие, горожане и мэр Краснодара Евгений Наумов.

Сегодня Владимир Борисович принял участие в театрализованной реконструкции событий в Брестской крепости, почтив память защитников, павших в годы войны.

В рамках визита ветеран передал икону Святой Великомученицы Екатерины, небесной покровительницы Краснодара, в Свято-Николаевский гарнизонный собор. Этот храм, не раз подвергавшийся обстрелам, выстоял и сегодня продолжает службу на территории мемориального комплекса.

Завершилась встреча на аллее памяти: вместе с белорусской молодежью Владимир Борисович высадил дерево. Этот саженец Герой посвятил памяти матери, с которой ему чудом удалось спастись во время расстрела, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.