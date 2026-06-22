Застройщик заплатил взятку за уклонение от проверок в Краснодаре

Застройщик заплатил взятку за уклонение от проверок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нарушение антикоррупционного законодательства выявила прокуратура во время проверки. Выяснилось, что в 2024 году представитель строительной организации, занимающейся прокладкой инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, передал взятку в размере 400 тысяч рублей. Застройщик таким образом пытался избежать проверок качества выполненных работ.

«По данному факту прокуратура возбудила дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 600 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Для обеспечения исполнения судебного решения на движимое имущество организации наложен арест.