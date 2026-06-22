Число стобалльников по математике на Кубани выросло в пять раз

Кубанские выпускники улучшили результаты ЕГЭ по профильной математике Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани выросло число выпускников, набравших высокие баллы на ЕГЭ по профильной математике и русскому языку. Об этом сообщила вице-губернатор региона Елена Воробьева.

«Число высокобалльников по профильной математике значительно увеличилось. Если в прошлом году результат выше 80 баллов показали 935 выпускников, то в текущем сезоне таких отличников стало 1625. При этом количество стобалльников выросло почти в пять раз: девять человек получили максимальный результат против двух в 2025 году», – рассказала Воробьева.

Общая статистика по математике также демонстрирует рост: из 13,8 тыс. кубанских выпускников, сдавших экзамен, средний балл по региону составил 65,4 (в прошлом году — 59,1).

Аналогичный рост наблюдается и по русскому языку: число высокобалльников увеличилось с 3550 до 4870 человек.

Елена Воробьева также напомнила о возможности пересдачи. 8 и 9 июля выпускники могут пересдать один предмет на выбор, включая обязательные дисциплины. Важно учитывать, что новый результат полностью аннулирует предыдущий, независимо от того, выше или ниже окажется новая оценка.

Основной период ЕГЭ для одиннадцатиклассников продлится до 9 июля, а экзамены ОГЭ для девятых классов завершатся 6 июля. В Краснодарском крае организовано 438 пунктов проведения экзаменов. Все они оснащены системами видеонаблюдения, резервными источниками питания и необходимым компьютерным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации края.

Ранее «Комсомолка» рассказала про выпускницу сочинской гимназии Викторию Никифорову. Девушка получила максимальные 100 баллов сразу по двум предметам - русскому языку и химии и вошла в число лучших выпускников Кубани.