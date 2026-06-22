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НовостиПроисшествия22 июня 2026 18:18

Пожилая жительница Анапы получила ранение из-за сбитого дрона

Девять частных домов пострадали от падения фрагментов БПЛА в Анапе
Евгения ХАЛИКОВА
Обломки сбитого дрона ранили жительницу Анапы

Обломки сбитого дрона ранили жительницу Анапы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Анапы получила ранение при падении обломков сбитого беспилотного во двор ее частного дома. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, дрон был сбит над поселком Супсех.

«В результате инцидента осколочное ранение получила 58-летняя женщина; ей оказана необходимая помощь, пострадавшая будет лечиться амбулаторно», – уточнили в ведомстве.

Также падение фрагментов БПЛА привело к повреждениям в девяти домах. В зданиях выбиты стекла, разбиты кровля и заборы.