Пожилая жительница Анапы получила ранение из-за сбитого дрона

Обломки сбитого дрона ранили жительницу Анапы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Анапы получила ранение при падении обломков сбитого беспилотного во двор ее частного дома. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, дрон был сбит над поселком Супсех.

«В результате инцидента осколочное ранение получила 58-летняя женщина; ей оказана необходимая помощь, пострадавшая будет лечиться амбулаторно», – уточнили в ведомстве.

Также падение фрагментов БПЛА привело к повреждениям в девяти домах. В зданиях выбиты стекла, разбиты кровля и заборы.