Аэропорт Сочи ограничил взлеты и посадки в целях безопасности

Росавиация ввела меры безопасности в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. О необходимости данных мер для обеспечения безопасности полетов сообщили в Росавиации.

Ранее Министерство обороны РФ отчиталось о подавлении массированной воздушной атаки на несколько регионов. Силы ПВО России сбили 141 дрон.

При падении обломки беспилотников повредили девять частных домов в Анапе. Помощь медиков потребовалась пожилой жительнице курортного поселка Супсех.