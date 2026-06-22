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НовостиПроисшествия22 июня 2026 19:05

Аэропорт Сочи ограничил взлеты и посадки в целях безопасности

Временные ограничения на рейсы в аэропорту Сочи объявила Росавиация
Евгения ХАЛИКОВА
Росавиация ввела меры безопасности в Сочи

Росавиация ввела меры безопасности в Сочи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. О необходимости данных мер для обеспечения безопасности полетов сообщили в Росавиации.

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