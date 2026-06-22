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НовостиОбщество22 июня 2026 19:29

Единый день юридической помощи пройдет в Краснодарском крае

Юристы помогут кубанцам с вопросами по льготам и алиментам
Евгения ХАЛИКОВА
Эксперты ответят на вопросы участников СВО и их семей

Эксперты ответят на вопросы участников СВО и их семей

На Кубани пройдет Единый день бесплатной юридической помощи. Квалифицированную юридическую помощь в рамках всероссийской акции жители Краснодарского края смогут получить 26 июня. Консультации проведут эксперты регионального отделения Ассоциации юристов России.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся предоставления льгот участникам СВО, решения земельных споров, взыскания алиментов, защиты прав несовершеннолетних и других актуальных тем. Предварительная запись не требуется, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.