Минута молчания в Краснодарском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край присоединился к всероссийской минуте молчания. Регион принял участие в масштабной акции, посвященной памяти жертв Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

В 12:15 по московскому времени во всех регионах России - от Камчатки до Калининграда - прозвучала минута молчания. В этот момент на Кубани приостановили работу телерадиокомпаний, торговых центров и предприятий.

Десятки тысяч людей по всей стране отдали дань уважения тем, кто сражался за свободу Отечества, и почтили память павших воинов и мирных жителей, ставших жертвами самой кровопролитной войны минувшего века.

В Новороссийске в честь тех, кто не вернулся с полей сражений, с легендарного крейсера «Михаил Кутузов» прогремел «Выстрел памяти».