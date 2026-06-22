Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика22 июня 2026 20:39

Кубань лидирует в торговле и инвестициях на форуме в Москве

Кубань представила свои достижения на международном форуме бизнеса и власти в Москве
Евгения ХАЛИКОВА
В Москве проходит форум по развитию российского ритейла. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Москве проходит форум по развитию российского ритейла. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В московском Центре международной торговли стартовала «Неделя российского ритейла». Делегацию Краснодарского края на мероприятии возглавил руководитель профильного департамента Роман Куринный.

Кубань удерживает лидерские позиции в сфере торговли, общественного питания и услуг. По словам Куринного, за последние пять лет оборот потребительского рынка региона вырос почти вдвое - до 6,7 трлн рублей, а налоговые поступления увеличились в 2,3 раза, достигнув 103 млрд рублей. Параллельно с этим в крае реализуется 93 инвестиционных проекта на общую сумму 68,3 млрд рублей.

«Наш регион не просто демонстрирует уверенный рост, но и готов делиться успешным опытом, укреплять партнерство с торговыми сетями, поддерживать местных производителей и обеспечивать равные условия для развития бизнеса», - отметил Куринный.

Форум собрал более 8 тысяч участников, включая представителей Сочи, Тихорецкого и Северского районов. Деловая программа охватывает свыше 130 мероприятий. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, форум продлится до 25 июня.