Кубань лидирует в торговле и инвестициях на форуме в Москве

В Москве проходит форум по развитию российского ритейла. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В московском Центре международной торговли стартовала «Неделя российского ритейла». Делегацию Краснодарского края на мероприятии возглавил руководитель профильного департамента Роман Куринный.

Кубань удерживает лидерские позиции в сфере торговли, общественного питания и услуг. По словам Куринного, за последние пять лет оборот потребительского рынка региона вырос почти вдвое - до 6,7 трлн рублей, а налоговые поступления увеличились в 2,3 раза, достигнув 103 млрд рублей. Параллельно с этим в крае реализуется 93 инвестиционных проекта на общую сумму 68,3 млрд рублей.

«Наш регион не просто демонстрирует уверенный рост, но и готов делиться успешным опытом, укреплять партнерство с торговыми сетями, поддерживать местных производителей и обеспечивать равные условия для развития бизнеса», - отметил Куринный.

Форум собрал более 8 тысяч участников, включая представителей Сочи, Тихорецкого и Северского районов. Деловая программа охватывает свыше 130 мероприятий. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, форум продлится до 25 июня.