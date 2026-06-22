В ЗСК обсудили меры по увеличению доходов бюджета Краснодарского края

ВРП Краснодарского края вырос на 1% в 2025 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Законодательном собрании Краснодарского края прошло планерное заседание под председательством Юрия Бурлачко. Ключевой темой встречи стала мобилизация налоговых и неналоговых доходов для укрепления консолидированного бюджета региона.

Открывая заседание, Юрий Бурлачко отметил, что в 2025 году экономика страны и края развивалась в условиях постепенного охлаждения. Тем не менее Краснодарский край продемонстрировал устойчивость: рост валового регионального продукта составил 101% по отношению к показателям 2024 года.

Председатель ЗСК также сообщил, что за отчетный период в консолидированный бюджет края поступило около 552 млрд рублей налоговых доходов, что на 6% превышает уровень прошлого года.

«Благодаря коллективным усилиям государственных и муниципальных органов власти, направленным на увеличение наполняемости бюджетной системы, нам удалось мобилизовать порядка 552 млрд рублей налогов, показав рост на 6% относительно 2024 года», — подчеркнул Юрий Бурлачко. Участники встречи также подчеркнули необходимость усиления межведомственного взаимодействия и поиска новых источников дохода, поскольку от наполняемости бюджета напрямую зависит выполнение социальных и инфраструктурных обязательств края.

Подводя итоги, Юрий Бурлачко заявил, что регион уже успешно преодолевал сложные экономические периоды и способен адаптироваться к текущим вызовам за счет скоординированной работы органов власти и муниципалитетов.