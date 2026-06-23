Перед Крымским мостом образовались очереди утром 23 июня

Крымский мост Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 23 июня на подъездах к Крымскому мосту образовались автомобильные заторы. По данным на 07:00 проезда ожидают 590 транспортных средств. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам и ситуации на автоподходах к мосту.

Более сложная обстановка фиксируется на выезде с полуострова. В очереди на обязательный ручной досмотр со стороны Керчи скопилось 390 автомобилей, время ожидания для водителей здесь превышает один час. На противоположной стороне пролива, на въезде со стороны Тамани (Краснодарский край), в очереди находятся 200 машин, а прохождение досмотровых процедур занимает около часа.

Часом ранее в очереди перед Крымским мостом находилось около тысячи автомобилей – 365 со стороны Тамани и 610 со стороны Керчи. Ждать пришлось более двух часов.

Накануне Крымский мост перекрывали несколько раз за день. Приостановили его и около полуночи, а снова открыли в 5 утра 23 июня.

Напомним, в ночь на 21 июня ВСУ нанесли массированный удар с использованием беспилотников по территории Крыма и Кубани. В результате налета на Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один пострадал. По информации руководства Республики Крым, всего в те сутки на Керченском полуострове жертвами атаки стали четыре человека, еще порядка 30 местных жителей получили ранения.