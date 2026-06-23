Почти 5 тысяч семей на Кубани направили маткапитал на жилье через банк

4,8 тыс. кубанских семей направили материнский капитал на погашение ипотеки Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года почти 4,8 тысячи семей в Краснодарском крае воспользовались упрощенной процедурой погашения ипотеки средствами материнского капитала. Теперь оформить распоряжение деньгами можно непосредственно в кредитной организации, не посещая офисы Социального фонда.

Такая возможность появилась благодаря соглашениям, которые региональное Отделение СФР заключило с 19 банками. Упрощенный формат позволяет направить средства маткапитала на первоначальный взнос, а также на погашение основного долга или процентов по жилищному кредиту. Воспользоваться господдержкой можно сразу после рождения ребенка, не дожидаясь исполнения ему трех лет. Эти правила действуют даже для тех ипотечных кредитов, которые были взяты до возникновения права на материнский капитал.

А вот при покупке жилья без привлечения кредитных средств правило трех лет сохраняется: распорядиться сертификатом можно только после достижения ребенком этого возраста.

«Наша ключевая задача – максимально упростить доступ семей к мерам государственной поддержки, – сказал управляющий Отделением СФР по Краснодарскому краю Дмитрий Фурса. – Благодаря этой схеме материнский капитал используется оперативно: заявление подаётся в банке при оформлении ипотеки, что экономит время родителей и ускоряет решение жилищного вопроса».

В региональном Отделении Соцфонда также напомнили, что любые предложения по обналичиванию маткапитала являются незаконными.

Кроме того, многодетным семьям напоминают о возможности использования электронного удостоверения в мессенджере для подтверждения льгот и получения скидок. Дополнительную информацию можно получить по номеру единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01.