На Кубани зафиксирован рекордный спрос на йогу и ретриты

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В России продолжает расти популярность очных фитнес-практик и йоги. Согласно совместному исследованию сервисов «Авито Услуги» и «Авито Работа», за период с января по май 2026 года спрос на индивидуальные тренировки с инструктором вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а предложение на рынке увеличилось на 46%.

Краснодарский край стал абсолютным лидером в стране по количеству открытых вакансий в сфере фитнеса и оздоровительных практик. Кроме того, Сочи, Новороссийск и Краснодар заняли первые три места в России по числу йога-студий на душу населения. Особую популярность в регионе приобретает пренатальная йога (для беременных) — в Сочи спрос на нее вырос на 22%. Также отмечается рост интереса к аэройоге и специализированным йога-турам (на 7%).

Тренер Виталия Горева связывает тенденцию с высоким уровнем тревожности в обществе: люди ищут способы позаботиться не только о физическом, но и о ментальном здоровье. Стоимость полуторачасовой индивидуальной тренировки на Кубани варьируется от 1,5 до 4 тысяч рублей. Ретрит-туры в среднем обходятся в 40 тысяч рублей на человека, причем в такие поездки все чаще отправляются мужчины — сейчас их доля в группах составляет 10-15%, пишет Бизнес ФМ Краснодар.