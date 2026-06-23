В Краснодарском крае ожидается до +32 градусов 23 июня

В Краснодаре будет солнечно и жарко Фото: Иван ДРУЗЯКИН.

23 июня в Краснодарском крае ожидается солнечная летняя погода. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Большая часть территории Краснодарского края окажется под влиянием гребня антициклона», - сообщает Леус.

Небольшие кратковременные осадки возможны лишь на самых окраинах этого атмосферного образования. Столбики термометров в регионе поднимутся до +30…+32 °C. Ветер ожидается северо-западный, слабый — от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление будет постепенно снижаться и составит 756 мм ртутного столба, что около нормы.

Однако скоро погода начнет ухудшаться. По прогнозу синоптика, уже в среду днем ее характер начнет меняться: в край придут кратковременные дожди и грозы. При этом сильного похолодания не ожидается: ночью термометры покажут +16…+18 °С, а в дневные часы воздух прогреется до +29…+31.

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