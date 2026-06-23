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НовостиОбщество23 июня 2026 6:25

От Новосибирска до Мексики: мозаика российской художницы покоряет мировые музеи

Мозаика новосибирской художницы покоряет мировые музеи
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото предоставлено героиней публикации

Фото предоставлено героиней публикации

Новосибирская художница Аделаида Рош уже почти девять лет создающая мозаичные произведения искусства, которые попадают в музеи и частные коллекции по всему миру. Ее путь - пример того, как традиционное ремесло превращается в современное высокое искусство.

Интерес к мозаике зародился у Аделаиды еще в школьные годы: начав с бумажных коллажей, она постепенно пришла к работе с более сложными материалами. Для профессионального обучения художница отправилась в единственную в мире профильную школу мозаичистов в Италию. Там она освоила техники от античных образцов до современных решений.

Один из первых серьезных проектов занял восемь месяцев - это была работа с изображением мифического синебородого мужчины. Сегодня, благодаря опыту, Аделаида выполняет подобные задачи примерно за месяц.

Особенность творчества Аделаиды - умение придать статичной мозаике динамику. Используя особенности швов и расстояния между элементами, она создает эффект живой картины, выходя за рамки классической плоской мозаики римских мастеров.

В своих работах художница преимущественно использует натуральные камни, но следит и за современными тенденциями.

Примечательно, что в России действует семь мастерских по производству смальты, а в Италии - всего четыре.

Среди ярких проектов Аделаиды:

Портрет Моники Беллуччи (50 × 50 см) - создан во время учебы для конкурса. Работа включала множество деталей: цветы в волосах, попугай на руке, узоры на платье. За три месяца вечерних занятий художница добилась реалистичности и выиграла конкурс.

Портрет молодого шахтера для музея в США - дань памяти герою, погибшему при исполнении обязанностей.

Украшение фасада кинотеатра «Победа» в Новосибирске - разноцветная стая из 299 мозаичных птиц и одного комара, ставшая местной достопримечательностью.

Работы Аделаиды представлены в России, Канаде, Израиле, США, Аргентине, Турции и других странах. Некоторые из них хранятся в музейных коллекциях, например, в музеях Нижней Калифорнии (Мексика) и Пенсильвании (США). Статья о ее панно «И птицы случайности слетелись на ее плечи» вышла в британском журнале - техника исполнения привлекла внимание редакции.

Новые горизонты

С 26 июня по 12 июля Аделаида примет участие в первом в России симпозиуме в Санкт-Петербурге. Она выступит как художник и соорганизатор мероприятия. Среди участников - мастера из разных стран, в том числе создатель динамической мозаики Джулио Меносси.

Новая работа Аделаиды будет посвящена Сибири. Она планирует изобразить темные деревянные домики с белыми наличниками в авторской интерпретации.

«Я хочу показать миру, что мозаика - это не только декор для кухни или метро. Это молодое, быстро развивающееся искусство», - сказала художница в беседе с Горсайтом.