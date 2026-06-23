От Новосибирска до Мексики: мозаика российской художницы покоряет мировые музеи

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Новосибирская художница Аделаида Рош уже почти девять лет создающая мозаичные произведения искусства, которые попадают в музеи и частные коллекции по всему миру. Ее путь - пример того, как традиционное ремесло превращается в современное высокое искусство.

Интерес к мозаике зародился у Аделаиды еще в школьные годы: начав с бумажных коллажей, она постепенно пришла к работе с более сложными материалами. Для профессионального обучения художница отправилась в единственную в мире профильную школу мозаичистов в Италию. Там она освоила техники от античных образцов до современных решений.

Один из первых серьезных проектов занял восемь месяцев - это была работа с изображением мифического синебородого мужчины. Сегодня, благодаря опыту, Аделаида выполняет подобные задачи примерно за месяц.

Особенность творчества Аделаиды - умение придать статичной мозаике динамику. Используя особенности швов и расстояния между элементами, она создает эффект живой картины, выходя за рамки классической плоской мозаики римских мастеров.

В своих работах художница преимущественно использует натуральные камни, но следит и за современными тенденциями.

Примечательно, что в России действует семь мастерских по производству смальты, а в Италии - всего четыре.

Среди ярких проектов Аделаиды:

Портрет Моники Беллуччи (50 × 50 см) - создан во время учебы для конкурса. Работа включала множество деталей: цветы в волосах, попугай на руке, узоры на платье. За три месяца вечерних занятий художница добилась реалистичности и выиграла конкурс.

Портрет молодого шахтера для музея в США - дань памяти герою, погибшему при исполнении обязанностей.

Украшение фасада кинотеатра «Победа» в Новосибирске - разноцветная стая из 299 мозаичных птиц и одного комара, ставшая местной достопримечательностью.

Работы Аделаиды представлены в России, Канаде, Израиле, США, Аргентине, Турции и других странах. Некоторые из них хранятся в музейных коллекциях, например, в музеях Нижней Калифорнии (Мексика) и Пенсильвании (США). Статья о ее панно «И птицы случайности слетелись на ее плечи» вышла в британском журнале - техника исполнения привлекла внимание редакции.

Новые горизонты

С 26 июня по 12 июля Аделаида примет участие в первом в России симпозиуме в Санкт-Петербурге. Она выступит как художник и соорганизатор мероприятия. Среди участников - мастера из разных стран, в том числе создатель динамической мозаики Джулио Меносси.

Новая работа Аделаиды будет посвящена Сибири. Она планирует изобразить темные деревянные домики с белыми наличниками в авторской интерпретации.

«Я хочу показать миру, что мозаика - это не только декор для кухни или метро. Это молодое, быстро развивающееся искусство», - сказала художница в беседе с Горсайтом.