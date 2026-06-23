Жители Кубани выбрали более 120 территорий для благоустройства в 2026 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 740 тысяч жителей Краснодарского края приняли участие в голосовании по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Итоги масштабного опроса подвел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Наибольшую активность в выборе приоритетных пространств для обновления проявили жители Краснодара, Сочи, Новороссийска, Анапы, а также Динского и Новопокровского районов.

Реализация программы проходит по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За последние восемь лет в регионе удалось реконструировать более 1500 парков и скверов, превратив их в современные зоны отдыха. Работа по благоустройству продолжается: в планах на 2026 год обновление еще свыше 120 общественных территорий.

«Благодарен всем, кто проголосовал. Вместе мы делаем наш край еще комфортнее», — написал в своих соцсетях Вениамин Кондратьев.