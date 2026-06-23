Краснодарские спасатели всю ночь возводили дамбу в Крымском районе

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Служба спасения Краснодара направила свои силы на ликвидацию последствий паводка в Крымском районе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Накануне 25 краснодарских спасателей прибыли в хутор Западный, чтобы вместе с коллегами из «Кубань-СПАС», волонтерами и местными казаками возвести временную дамбу для защиты населенного пункта от прибывающей воды.

Краснодарский отряд заступил на смену в 18:00 и работал всю ночь, плечом к плечу с представителями других муниципальных образований края.

«Краснодар всегда готов прийти на помощь своим соседям и землякам», - отметили в городской администрации.

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