Полиция Краснодара проводит проверку после избиения мужчины подростками

Проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью в полицию Краснодара поступило сообщение об инциденте в жилом комплексе. По предварительным данным, группа несовершеннолетних избила мужчину.

Конфликт вспыхнул на детской площадке. Жена пострадавшего сделала замечание группе несовершеннолетних, которые, по ее словам, бранно выражались и бросали мусор в общественном месте. Получив грубый ответ, она позвала мужа. Но конструктивного диалога не вышло, и в ход пошли кулаки.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару, в настоящее время по данному факту организована проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников происшествия и все обстоятельства случившегося. По результатам разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение.

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