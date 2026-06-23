В порту Туапсе задержали турецкие нектарины и абрикосы с вредителем

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В морском порту Туапсе сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз крупной партии зараженных фруктов из Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты выявили в продукции два вида карантинных объектов: западного цветочного трипса и средиземноморскую плодовую муху. Оба вредителя включены в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства РФ.

Во время фитосанитарного контроля 21,6 тонны нектаринов и абрикосов проверили эксперты Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» и подтвердили наличие в них опасных вредителей.

Согласно действующим фитосанитарным правилам, зараженные партии фруктов были отправлены на процедуру обеззараживания. Только после того, как эксперты убедились в гибели вредителей и безопасности продукции, ее дальнейший оборот разрешили.