На границе России и Абхазии зафиксирован резкий рост пассажиропотока в июне

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Сочинская таможня фиксирует резкий рост туристического и транспортного потока на российско-абхазской границе. В июне пассажирский трафик через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Адлер» увеличился на 23%, а транспортный – на 18% по сравнению с маем текущего года.

Как сообщает Федеральная таможенная служба России, сейчас границу ежедневно пересекают более 30 тысяч человек и свыше семи тысяч автомобилей. При этом проектная пропускная способность пункта пропуска рассчитана всего на 1,5 тысячи транспортных средств в сутки, так что фактическая нагрузка превышена почти в пять раз. Всего с начала года через МАПП «Адлер» в обоих направлениях проследовало 3,81 млн граждан и 944 тыс. машин.

Чтобы не допустить транспортного коллапса в разгар курортного сезона, на посту принимаются экстренные меры. Таможенники усилили рабочие смены и запустили реверсивное движение для легковых машин. На границе задействованы все 22 полосы контроля, а для туристических автобусов выделили четыре отдельные полосы и одну дополнительную резервную для периодов пиковых нагрузок. Параллельно на объекте продолжаются работы по модернизации инфраструктуры.

Специалисты таможни рекомендуют туристам тщательно планировать время поездки, чтобы минимизировать время ожидания.

«Пиковые нагрузки приходятся на утренние часы работы и на период праздничных и выходных дней. В качестве альтернативы возможно использование железнодорожного сообщения и других видов транспорта (морского/воздушного)», – сообщает ведомство.

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