В Краснодаре суд обязал выплатить 2 млн рублей матери погибшего бойца «Вагнера»

Суд признал незаконным отказ в социальной поддержке матери погибшего участника СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский краевой суд признал незаконным отказ управления соцзащиты в выплате материальной помощи матери погибшего бойца ЧВК «Вагнер». Апелляционная инстанция оставила в силе решение Ленинского районного суда Краснодара, который обязал чиновников выплатить женщине положенные 2 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ранее местное управление социальной защиты населения в Западном округе Краснодара отказало матери погибшего участника СВО в назначении единовременной материальной помощи. Чиновники мотивировали свой отказ тем, что боец не подписывал прямой контракт с Министерством обороны РФ, а воевал в составе частной военной компании «Вагнер». Сын истицы погиб при выполнении боевых задач во время штурма города Попасная в ЛНР и посмертно был удостоен ордена Мужества.

Суд детально изучил материалы дела и не согласился с позицией соцзащиты. В судебном решении указано, что специальная военная операция проводится в интересах Российской Федерации, а ЧВК «Вагнер» являлась организацией, содействовавшей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Соответственно, погибший боец относится к категории ветеранов боевых действий, а на его семью в полной мере распространяются все установленные законом государственные меры социальной поддержки.

Отказ ведомства был признан необоснованным и незаконным.

«Ленинский районный суд г. Краснодара обязал управление социальной защиты населения в Западном внутригородском округе перечислить матери погибшего участника СВО единовременную материальную помощь в размере 2 000 000 рублей», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

Решение суда вступило в законную силу.