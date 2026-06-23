В Крымском районе разрешили не приводить детей в детсады из-за угрозы БПЛА

Социальные учреждения района работают по графику Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Крымского района сообщили, что утром 23 июня в муниципалитете сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на сложную обстановку, все образовательные учреждения работают в штатном режиме, а персонал прошел необходимую подготовку для обеспечения безопасности воспитанников.

Тем не менее в администрации приняли решение пойти навстречу родителям: сегодня разрешено не приводить детей в детские сады и пришкольные лагеря. Пропуски в учреждениях будут считаться уважительными. Родителей, которые решили оставить ребенка дома, просят уделить максимум внимания безопасности своих детей в течение дня.

«Напоминаем о необходимости соблюдать все меры предосторожности при опасности атаки БПЛА. Не оставляйте своих детей без присмотра – они не должны находиться на улице. Будьте внимательны и осторожны!» - обратились к жителям в пресс-службе администрации района.

Утро 23 июня в регионе началось с режима беспилотной опасности. Об угрозе атаки БПЛА объявили в Сочи, Туапсе, Новороссийске, Анапе и Крымском районе.