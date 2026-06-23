Баскетболист «Локо» Темиров провел мастер-класс в Кропоткине

Призер чемпионата России по баскетболу провел тренировку для детей на Кубани. Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Бронзовый призер чемпионата России и Единой лиги ВТБ, форвард «Локомотив-Кубань» Кирилл Темиров посетил спортивную школу «Смена» в Кропоткине, где когда-то сделал первые шаги в баскетболе.

Во время визита спортсмен провел для юных воспитанников разминку и открытую тренировку, а затем вышел на площадку вместе с ребятами в товарищеском матче. Также Темиров передал спортшколе комплекты экипировки и баскетбольные мячи.

После тренировки состоялась традиционная автограф-сессия и общение с молодыми спортсменами, которые получили возможность лично задать вопросы игроку одного из ведущих клубов страны.

Мероприятие прошло при поддержке Федерации баскетбола Краснодарского края в рамках проекта «Локомотивация». Его цель - вдохновлять начинающих спортсменов на новые достижения через встречи с профессиональными игроками.

Сам Кирилл Темиров отметил, что старается ежегодно приезжать в родной город, чтобы делиться опытом с детьми и поддерживать развитие баскетбола в регионе.

По словам тренеров и воспитанников спортшколы, такие встречи становятся для юных спортсменов дополнительной мотивацией и помогают поверить в возможность построить успешную карьеру в большом спорте.