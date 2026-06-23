Инфраструктуру Свирского ущелья обновили в нацпарке Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочинского национального парка

В Сочинском национальном парке завершилось обновление инфраструктуры одного из популярных туристических маршрутов - «Свирского ущелья». Работы, которые велись силами государственных инспекторов нацпарка, сделали тропу гораздо безопаснее и комфортнее для путешественников.

В ходе модернизации специалисты полностью заменили изношенные деревянные настилы, укрепили пешеходные дорожки и отремонтировали мосты. На обновление рекреационного объекта ушло 10 кубометров прочной древесины лиственницы и полкилометра металлоконструкций для защитных ограждений. Из-за затяжных дождей завершение ремонта затянулось на полтора месяца, однако сейчас маршрут полностью открыт для гостей.

«Свирское ущелье» ежегодно привлекает более 70 тысяч туристов. Его популярность обусловлена не только живописной природой, но и легкой транспортной доступностью: старт тропы находится прямо в центре курортного поселка Лазаревское. Длина всесезонного маршрута, пролегающего вдоль горной реки Свирки, составляет 6,7 км. Он отлично подходит для прогулок всей семьей, включая детей. Для удобства отдыхающих вдоль тропы установлены навигационные указатели, информационные стенды и оборудованы уютные зоны отдыха.

Главными достопримечательностями ущелья остаются четыре полноводных водопада: «Свирский» (7 м), «Тещины слезы» (5 м), «Адам» (6 м) и «Ева» (10 м). Также здесь можно увидеть уникальный древний корытообразный дольмен возрастом около 5 тысяч лет, высеченный из цельной глыбы песчаника, и загадочный пятиметровый «Лунный камень». Особое впечатление на туристов производит Свирский каньон — узкий скальный коридор глубиной до 20 метров, заполненный водой.

«Каждый год затраты Сочинского национального парка на обустройство объектов показа и создание условий для экологического туризма превышают 200 млн рублей», - рассказали в пресс-службе нацпарка.

К созданию безопасной среды на природных объектах привлекаются целые команды профессионалов - от геологов и инженеров-проектировщиков до специалистов собственного деревообрабатывающего цеха в Дагомысе.