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НовостиПроисшествия23 июня 2026 8:39

Трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани

Грузовик Volvo протаранил пассажирскую «Газель» в Кавказском районе
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Пострадали семь человек, трое из них несовершеннолетние

Пострадали семь человек, трое из них несовершеннолетние

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На автодороге Краснодар - Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и переполненного микроавтобуса. В результате столкновения травмы получили семь человек, в том числе трое детей.

По данным краевого ГУ МВД, авария случилась 22 июня около 16:15. 46-летний водитель грузового автомобиля Volvo выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирской «Газелью», за рулем которой находился 30-летний мужчина.

В ходе оформления ДТП сотрудники Госавтоинспекции выявили грубое нарушение правил перевозки людей. Выяснилось, что в салоне малогабаритной «Газели», техническая пассажировместимость которой составляет всего 6 человек, фактически находились 12 пассажиров. Все они, как и сам водитель микроавтобуса, являются жителями Ставропольского края.

В настоящее время сотрудники полиции Кубани устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.