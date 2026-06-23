В ЗСК обсудили меры по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края

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Предваряя обсуждение, председатель ЗСК отметил, что в 2025 году исполнение бюджетов всех уровней осуществлялось в условиях плавного охлаждения экономики как в целом по России, так и в Краснодарском крае.

- Вместе с тем Кубань обеспечила прирост валового регионального продукта (ВРП) на уровне 101% к 2024 году. В результате коллективной работы государственных и муниципальных органов власти, направленной на увеличение наполняемости доходной части бюджетов, за отчетный период в консолидированный бюджет края было мобилизовано порядка 552 млрд рублей налогов с превышением уровня 2024 года на 6%, - сказал Юрий Бурлачко.

Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко отметил, что был выявлен ряд негативных тенденций в деятельности субъектов малого бизнеса, применяющих специальные режимы. И в связи с тем, что малое и среднее предпринимательство составляет порядка 89% от всех хозяйствующих субъектов, ключевая задача для региона - сохранение действующих предприятий и их поддержка.

- В целях мобилизации поступлений в консолидированный бюджет края в текущем году необходимо сосредоточить внимание на развитии экономики муниципалитетов, повышении эффективности администрирования доходов, активизировать работу по выявлению потенциальных источников, - резюмировал Иван Артеменко.

Первый замглавы региона подчеркнул, что от того, как будут наполняться краевой и муниципальные бюджеты, зависит исполнение всех расходных обязательств. Игорь Галась также отметил налаженное эффективное межведомственное взаимодействие и акцентировал, что в условиях новых вызовов необходимо искать новые резервы для выполнения утвержденных доходных назначений.

Подводя итог обсуждения, председатель ЗСК подчеркнул, что сложившаяся в экономике ситуация не является уникальной. По его словам, регион проходил разные, не менее сложные этапы, но в современных реалиях необходимо активизировать работу органов власти, в том числе местного самоуправления, по увеличению налогооблагаемой базы и выявлению резервных источников.