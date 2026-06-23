Вратарь «Краснодара» Даниил Голиков проведет сезон в «Ростове»

Воспитанник академии ФК «Краснодар» Даниил Голиков продолжит карьеру в «Ростове» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 15 июня 2027 года, поэтому следующий сезон голкипер проведет в составе донской команды.
Голиков является выпускником академии «быков» и уже успел получить опыт выступлений на профессиональном уровне. За «Краснодар-2» вратарь провел 43 официальных матча, в 12 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Переход в «Ростов» позволит молодому голкиперу получить дополнительную игровую практику и продолжить развитие в одном из клубов Российской премьер-лиги.