Сливал координаты ТЭК в Туапсе и спонсировал ВСУ: в Краснодаре будут судить 62-летнего шпиона

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае перед судом предстанет 62-летний гражданин Украины, обвиняемый в шпионаже, финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Обвинительное заключение по этому резонансному делу утвердил заместитель прокурора региона Игорь Бондар.

По версии следствия, обвиняемый, проживая в Новороссийске на основании вида на жительство, активно поддерживал украинские вооруженные формирования. В период с февраля по июнь 2024 года он совершил пять безналичных переводов на сумму более 186 тысяч рублей одному из командиров ВСУ. Позже, в октябре 2024 года, он перечислил еще свыше 279 тысяч рублей представителям украинской военно-технологической компании. По данным правоохранителей, эти средства предназначались для финансирования террористических актов на территории Российской Федерации.

Кроме того, будучи противником проведения специальной военной операции, фигурант занимался сбором разведданных. В августе 2024 года он собрал и передал представителям террористической организации детальные сведения о расположении объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Туапсе. Мужчина рассчитывал, что по этим критически важным предприятиям противник нанесет огневые удары.

Расследованием дела занимались сотрудники следственного отдела УФСБ России по Краснодарскому краю.

«Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фигуранту, обвиняемому по статьям 276, 205.1 и 205.5 УК РФ, грозит наказание - от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.