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НовостиПроисшествия23 июня 2026 9:09

В Сочи полиция задержала банду, рекламировавшую сайт с наркотиками с вертолета

Вертолет-реклама наркотиков в Сочи: фигурантам грозят уголовные статьи 230 и 210 УК РФ
Ева МУР
Фото: Ольга ЮШКОВА

Фото: Ольга ЮШКОВА

Полиция Краснодарского края раскрыла необычную схему распространения информации о продаже наркотиков: в марте 2025 года в Хостинском районе Сочи шестеро жителей Челябинской области совместно с пилотом вертолёта наносили на корпус машины логотип интернет площадки, где предлагались запрещённые вещества, и поднимались в воздух в рекламных целях, сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на пресс службу ГУ МВД по региону.

По данным следствия, цель акции - привлечение новых потребителей - пресекли сотрудники наркоконтроля краевого главка совместно с коллегами из Свердловской области. Все участники были задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за незаконные оборот наркотиков (ст. 230) и склонение к потреблению наркотических средств в составе организованной группы (ст. 210).

Расследование продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства и возможные каналы распространения рекламной информации.