Многодетным семьям Кубани могут разрешить бесплатно пользоваться парковками

Платные парковки могут стать бесплатными для многодетных семей Фото: Архив "КП".

Многодетным семьям Краснодарского края могут предоставить право бесплатно пользоваться платными парковочными пространствами. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят в первом чтении на предстоящем 84-м пленарном заседании Законодательного Собрания региона уже на следующей неделе. Об этом сообщил спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Автором социально значимой инициативы выступил профильный комитет ЗСК по вопросам транспорта, дорожного хозяйства и связи. Новая мера поддержки призвана существенно повысить мобильность больших семей, имеющих собственный автомобиль, и снизить их повседневные расходы.

Как отметил Юрий Бурлачко, будничные моменты - будь то совместные поездки в школу, походы по магазинам или семейные путешествия - дарят детям самые теплые воспоминания на всю жизнь. Дорожные или финансовые хлопоты не должны омрачать эти мгновения, особенно для многодетных родителей.

«Понимая это, краевые депутаты предлагают новую меру поддержки, направленную на значительное повышение мобильности многодетных кубанских семей, обладающих собственным автотранспортом», - рассказал Бурлачко.

Всего на повестку очередной сессии кубанского парламента вынесено порядка 30 вопросов, направленных на совершенствование регионального законодательства.