В Краснодаре 26 июня пройдет Единый день бесплатной юридической помощи

Краснодарцы смогут получить бесплатную юридическую помощь Фото: Архив "КП".

В пятницу, 26 июня, в Краснодаре пройдет Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи. Акцию организует региональное отделение Ассоциации юристов России, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

С 09:00 до 17:00 квалифицированные юристы ответят на вопросы горожан. Консультации можно получить как при личном визите в один из офисов-партнеров, так и в дистанционном режиме - по телефону. Предварительная запись для участия в акции не требуется.

Телефоны для справок и консультаций: 8 (861) 259-08-24.

Адреса приема граждан в Краснодаре:

- ул. Красноармейская, д. 55/1, оф. 140/4 (10 этаж);

- ул. им. Кирова, д. 138;

- ул. Октябрьская, д. 25, каб. 102;

- ул. Кубанская Набережная, д. 37/11, оф. 17 (2 этаж);

- ул. им. Генерала Шифрина, д. 5, пом. 720;

- ул. им. Гоголя, д. 75;

- ул. Троицкая, д. 246, офис 3;

- ул. им. Тюляева, д. 10, офис 141 «А».

Ассоциация юристов России, созданная в 2005 году при поддержке президента РФ, делает защиту прав граждан одним из ключевых приоритетов своей работы. Оказание бесплатной помощи социально незащищенным слоям населения - важнейшее направление деятельности организации, попечительский совет которой возглавляет Дмитрий Медведев.

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