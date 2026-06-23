В Тимашевске появится спортивная площадка

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Глава Тимашевска Николай Панин рассказал о строительстве спортивной площадки на улице Ковалева, которая станет пространством для жителей всех возрастов.

За последние годы в городе реконструировали воркаут-площадку в парке, обновили скейт-парк, построили теннисный корт и площадку для падела. Помимо этого, привели в порядок стадионы «Изумруд» и «Колос», возвели спортивный комплекс «Индустриальный», напомнил мэр.

- Вечером приезжаешь на спортивные объекты — машины негде поставить. Люди приходят семьями. Кто-то просто отдыхает, кто-то занимается спортом. И это очень приятно видеть. Гордимся тем, что спортивные площадки стали востребованы молодежью, - добавил Николай Панин.

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Согласно проекту, на площадке оборудуют зону с воркаутом и различными тренажерами. Помимо этого, будет созданы пространства для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и стритбол.

Стоимость строительства объекта превышает 9 млн рублей. При этом, из бюджета города выделили свыше 541 тысячи рублей, а из казны региона — почти 8,5 млн рублей.

Особое внимание глава Тимашевска обратил на то, что земельный участок, на котором возводится площадка, буквально вырвали из-под застройки.

- Если бы не приняли решение вовремя, то там появились бы дома. Уже к концу года площадка должна заработать. И это будет не просто площадка, а полноценное пространство для детей и взрослых, - резюмировал Николай Панин.