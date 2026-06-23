Пять кубанских спортсменов победили на международном Гран-При по самбо Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пять кубанских спортсменов победили на международном Гран-При по самбо. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Турнир состоялся во Дворце самбо в Краснодаре.

В турнире участвовали мужчины от 18 лет и старше. Спортсмены выступили в шести весовых категориях по боевому самбо и в четырех - по спортивному.

Всего соревновались 20 победителей и призеров международных турниров из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Краснодарский край представляли шесть спортсменов.

Гран-при - это один из самых статусных турниров сезона. В кубанской столице соревнования проводили в третий раз.

«Дворец Самбо уже стал настоящим домом для профессионалов и любителей национального вида спорта. Мы рады, что здесь кипит жизнь - регулярно проходят краевые, всероссийские и международные соревнования как среди детей и юниоров, так и больших мастеров. Самбо - самозащита без оружия, это больше чем борьба, это философия силы духа, дисциплины, достоинства и уважения к сопернику», - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Российская команда по результатам соревнований завоевала восемь золотых медалей. Из них пять наград получили кубанские спортсмены.

В весе до 58 кг в боевом самбо победил Эдуард Саакян, в спортивном - Эдуард Мурадян. Гаджимурат Баширов стал первым в боевом самбо в весе до 98 кг. В спортивном самбо в весе до 64 кг победил Денис Пастернак, а в категории до 88 кг - Аслан Абазов.