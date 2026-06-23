На Кубани передали в суд дело о подготовке теракта в техникуме

Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани передали в суд уголовное дело о подготовке теракта в техникуме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвинение предъявлено 21-летнему жителю Ейска. По версии следствия, с февраля 2025 года по январь 2026 года молодой человек состоял в международной террористической организации, которая готовит нападения на образовательные учреждения. Обвиняемый планировал теракт в техникуме, для чего приискал два ножа и с помощью мобильного телефона изучил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и зажигательной смеси.

Известно, что молодой человек подготовил документ с призывами к убийству. Распространить его он собирался в интернете в день совершения преступления.

«Однако деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками УФСБ России по краю. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.