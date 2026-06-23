Проект благоустройства сквера в Адлерском районе Сочи Фото: пресс-служба городской администрации

Жители Сочи выбрали общественную территорию для благоустройства. В голосовании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» участвовали более 92 тысяч человек. По его результатам победил проект благоустройства сквера в микрорайоне Голубые Дали.

Более 28 тысяч сочинцев выбрали общественную территорию для обновления.

«Это говорит о том, что проект реально востребован населением, мы его обязательно реализуем в 2028 году. Благоустройство общественных зон для семейного отдыха – приоритетная задача в стратегии развития курорта», – сказал глава Сочи Андрей Прошунин.

На территории по улице Голубые дали, 76А создадут зоны отдыха с навесами и парковой мебелью, установят детский игровой комплекс, обустроят сад камней, спортивную площадку с тренажерами и оборудование для настольного тенниса.

Второе место по количеству голосов занимает проект Центрального района по благоустройству набережной реки Сочи. Третьей стала территория в Лазаревском районе – в ауле Наджиго на улице Зыхы. В Хостинском районе на улице Октября предлагали комплексное благоустройство парка.

Ранее в Сочи по нацпроекту благоустроили общественное пространство в селе Красная Воля, территорию по улице Молокова, площадку у домов на Крымской в Центральном районе. Обновлены сквер «Комсомольский» и территория на набережной реки Псахе, пешеходная зона вдоль реки Восточный Дагомыс и сквер «Тюльпановое дерево».