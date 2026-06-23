В Москве Национальный форум «Дело спецтехники» объединит представителей рынка спецтехники

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Участников рынка спецтехники объединит Национальный форум «Дело спецтехники», который пройдет этой осенью. Отмечается, что форум, организатором которого выступает Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники — НАДДиПС, станет пространством для профессионального диалога и обмена опытом между разными сторонами, вовлеченными в производство, дистрибуцию и эксплуатацию спецтехники.

Предполагается, что на одной площадке соберутся более 40 тысяч участников: производителей, дилеров, дистрибьюторов, представителей регуляторов, сервисные компании, лизинговые организации и других. В рамках форума будет работать масштабная выставка спецтехники на площади 20 тысяч квадратных метров. В течение трех недель будет проходить деловая программа, включающая более 20 сессий и 11 мероприятий. Спикерами программы станут более 100 экспертов. Кроме того, в рамках форума проведут премию «Дело спецтехники 2026» — закрытое мероприятие для первых лиц компаний отрасли.

Благодаря многолетней экспертизе и глубокой аналитике стратегический партнер мероприятия Авито Спецтехника станет одним из ключевых драйверов развития отраслевого диалога, оказав поддержку в формировании деловой программы. В ходе нее участники получат возможность для открытого диалога и смогут обсудить перспективы отрасли, важные изменения и механизмы, которые помогают к ним адаптироваться. Директор направления «Спецтехника» платформы Максим Манжуга отмечает, что сегодня рынок спецтехники трансформируется. Меняются модели продаж, большое значение приобретают цифровые каналы, появляется больше требований к прозрачности сделок и многое другое.

- Мы ежедневно видим эти изменения через данные о спросе, предложении и поведении участников рынка и понимаем, насколько востребованы сегодня качественная аналитика, обмен практическим опытом и совместный поиск решений для развития отрасли.