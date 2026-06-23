В Москве наградили победителей юбилейной премии «Автодилер года»

Фото: пресс-служба Авито

Победителей юбилейной премии «Автодилер года» наградили в Москве. За право победы в девяти номинациях боролись 60 дилерских холдингов и автобрендов. Церемонию, приуроченную к десятому сезону, провела платформа «Авито» и аналитическое агентство «Автостат». Организаторы отметили не только лидеров продаж, но и компании, задающие новые стандарты в маркетинге, сервисе и клиентском обслуживании.

Как отмечают в компании, сегодня рынок переживает масштабную цифровую трансформацию. Дилеры все активнее используют онлайн-площадки не только для автомобилей с пробегом, но и для новых машин. По данным аналитиков платформы, с 2021 года среднемесячное количество объявлений о продаже новых авто выросло вдвое, а число дилеров, работающих через специализированные сервисы, увеличилось в 5,5 раза.

Фото: пресс-служба Авито

— За десять лет существования премии «Автодилер года» авторынок кардинально изменился. Все чаще поиск и выбор машины начинаются в интернете. По данным опроса, 57% покупателей предпочитают гибридный формат: подбор, бронь и проверку автомобиля проходят онлайн, а финальные шаги — уже при встрече с продавцом. В ответ на этот тренд платформа развивает сервис «Селект». Он упрощает путь клиента, делает его прозрачнее и помогает дилеру получить готового к покупке покупателя, — рассказал директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев .

В номинации «Продажа новых автомобилей» победу одержали группы компаний «Рольф», «Максимум» и «Форвард-Авто». Лучшими в сегменте автомобилей с пробегом стали Fresh, Verra и «Форвард-Авто».

В номинации «Эффективные закупки» отличились «Кан Авто Эксперт Сибирский тракт», «АСПЭК-Авто», «Аутлет Авто Вилледж», «Автомолл Пятигорск», «Сеть автосалонов «Тачки» Чита» и «Автосалон КИТ».

По статистике, около 30% входящих обращений теряются на этапе первого контакта. Для решения этой задачи используются технологии искусственного интеллекта. Лидерами в номинации «Эффективная работа с трафиком» стали «Авилон Автомобильная группа» и компания «Юникор». В номинации «Эффективные продажи» победили «Зеленый Trade-IN» и «Оттокар».

— Участие в премии — это возможность подтвердить статус на стремительно меняющемся рынке. Покупатели все чаще находятся в онлайне, поэтому цифровые сервисы становятся основой доверия, — отметил генеральный директор «Авилон Автомобильная группа» Александр Волков.

Особое внимание организаторы уделили клиентоориентированности. По данным опросов, 40% респондентов считают процесс выбора автомобиля тревожным. Дилеры с рейтингом выше 4,5 балла и статусом «Надежный партнер», получили награды: это Peleton, «Авилон Автомобильная группа», ГК «Агат» и ГК «Мартен».

Эксперты также отметили изменения во «внутренней логистике» дилеров. Доля прямого выкупа сократилась с 45% в начале 2023 года до вдвое меньшего показателя, тогда как доля трейд-ина и комиссионных продаж выросла почти вдвое и превысила 30%. В номинации «Организация сервиса» победу одержали ГК «Автодом», «АвтоСпецЦентр», Автохолдинг «Аларм-Моторс» и «Панавто».

Особое признание в юбилейном сезоне получил Changan — победитель номинации «Лучшая дилерская сеть». Гран-при «Дилер десятилетия» вручили ГК «Мартен» за выдающийся вклад в развитие отрасли.