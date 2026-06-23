Третий этап реконструкции начнется на Западном Обходе в Краснодаре с 24 июня Фото из архива КП

Третий этап реконструкции начнут на Западном Обходе в Краснодаре. Работы стартуют с 24 июня. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Работы выполнят на участке от улицы Средней до транспортной развязки на улице Дзержинского.

Схема организации движения Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

На участке от улицы Средней до улицы Народной частично ограничат движение. Проезд перекроют по одной полосе в направлении от развязки на улице Дзержинского в сторону Немецкой деревни.

Дорожники снимут растительный слой грунта со стороны развязки на улице Дзержинского, уберут шумозащитные экраны и барьерное ограждение.