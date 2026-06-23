Третий этап реконструкции начнется на Западном обходе в Краснодаре с 24 июня

Третий этап реконструкции начнут на Западном Обходе в Краснодаре. Работы стартуют с 24 июня. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Работы выполнят на участке от улицы Средней до транспортной развязки на улице Дзержинского.
На участке от улицы Средней до улицы Народной частично ограничат движение. Проезд перекроют по одной полосе в направлении от развязки на улице Дзержинского в сторону Немецкой деревни.
Дорожники снимут растительный слой грунта со стороны развязки на улице Дзержинского, уберут шумозащитные экраны и барьерное ограждение.