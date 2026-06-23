Жителя Сочи оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото из архива КП

Жителя Сочи оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Представители банка сообщили в полицию о том, что в один из банкоматов внесена купюра с надписями, дискредитирующими Российскую армию. Полицейские установили личность владельца банковской карты. Им оказался 60-летний мужчина из Самарской области, который живет в Сочи более 10 лет.

Как выяснилось, задержанный купил штамп самонаборной печати. Мужчина набирал тексты, дискредитирующие армию, и наносил на купюры. Банкноты он дважды в месяц вносил на личный банковский счет через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. А фотографии купюр направлял администратору одного из каналов в мессенджере.

По решению суда житель Сочи оштрафован на 50 тысяч рублей. Кроме того, мужчину арестовали на 10 суток. В здании суда он оказал неповиновение законным распоряжениям полицейских.