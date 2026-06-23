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НовостиПроисшествия23 июня 2026 13:01

Жителя Сочи оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Житель Сочи наносил на купюры надписи, дискредитирующие Российскую армию
Светлана ОВДЕЙ
Жителя Сочи оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото из архива КП

Жителя Сочи оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото из архива КП

Жителя Сочи оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Представители банка сообщили в полицию о том, что в один из банкоматов внесена купюра с надписями, дискредитирующими Российскую армию. Полицейские установили личность владельца банковской карты. Им оказался 60-летний мужчина из Самарской области, который живет в Сочи более 10 лет.

Как выяснилось, задержанный купил штамп самонаборной печати. Мужчина набирал тексты, дискредитирующие армию, и наносил на купюры. Банкноты он дважды в месяц вносил на личный банковский счет через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. А фотографии купюр направлял администратору одного из каналов в мессенджере.

По решению суда житель Сочи оштрафован на 50 тысяч рублей. Кроме того, мужчину арестовали на 10 суток. В здании суда он оказал неповиновение законным распоряжениям полицейских.