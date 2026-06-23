Избившего полицейского жителя Краснодара отправили на 1,5 года в колонию Фото из архива КП

Избившего полицейского жителя Краснодара отправили на 1,5 года в колонию. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в поселке Пашковском в марте 2025 года. Пьяный житель нарушал общественный порядок, матерился и бил по забору. Прибывший на место полицейский потребовал у нарушителя документы. Но тот отказал, толкнул сотрудника и начал убегать.

Полицейский преградил путь нарушителю, но получил удар в голову и упал на забор. Нападавший на этом не остановился. Он ударил полицейского еще несколько раз, сломав ему нос и травмировав глаз.

Суд, вынося приговор, учел раскаяние подсудимого и наличие малолетних детей. Краснодарцу назначили 1,5 года лишения свободы, отбывать которые он должен в исправительной колонии общего режима.

«Апелляционная инстанция поддержала решение Советского районного суда Краснодара и оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.