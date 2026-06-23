В Ейском районе с опережением сроков ремонтируют участок дороги

Объект планируют сдать в конце августа Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Ейском районе с опережением сроков ремонтируют участок краевой дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы продолжаются на 26-30 км краевой автодороги Ейск – Ясенская – Копанская – Новоминская. Протяженность участка составляет более 4 км.

Дорожники укладывают верхний слой асфальтобетона и монтируют барьерное ограждение. Объект сдадут в конце августа.

«Обновление участка дороги возле поселка Первомайского имеет важное значение для транспортной доступности населенных пунктов Ейского района. Подрядчик работает в ночное время, чтобы не создавать заторов», – сказал врио министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко.

На Кубани по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году отремонтируют 16 участков региональных трасс протяженностью 108 километров. В Староминском районе обновят мост.