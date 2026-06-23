Жительница Сочи осуждена за комментарий в интернете с оправданием нацизма Фото из архива КП

Жительнице Сочи назначили условный срок за комментарий в интернете с оправданием нацизма. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В марте 2024 года 62-летняя женщина разместила в публичной группе комментарий. В нем содержалось открытое оправдание нацизма и одобрение Холокоста. Один из участников группы сделал скриншот сообщения и направил его в правоохранительные органы.

«Подсудимая пояснила, что осознает, что своим высказыванием оправдала действия Гитлера, направленные на уничтожение еврейского населения, за что ей стыдно, так как она является патриотом своей страны», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю. Суд счел собранные доказательства достаточными и назначил женщине два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. На такой же период осужденной запрещено публиковать материалы в интернете.

В собственность государства конфискован телефон, с которого женщина размещала комментарий.