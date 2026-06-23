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НовостиОбщество23 июня 2026 15:14

Мэр Краснодара поручил открыть новую школу на улице Новороссийской к 1 сентября

Жизненно необходимая новая школа на Новороссийской почти готова к открытию
Евгения ХАЛИКОВА
Школа на 1550 мест готовится к открытию

Школа на 1550 мест готовится к открытию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На улице Новороссийской в Краснодаре возводят современную школу на 1550 мест. Чтобы успеть к началу учебного года, строители работают в круглосуточном режиме. Сейчас на объекте завершают монтаж инженерных сетей, устанавливают двери и витражи, ведут фасадные работы, внутреннюю отделку и благоустройство территории.

«На объекте есть отставание, но застройщик пообещал мне и жителям уложиться в срок», - сообщил мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале после инспекции стройплощадки.

Школа будет занимать три этажа: здесь обустроят 62 учебных класса, актовый зал, большой и малый спортивные залы, а также две столовые. На прилегающей территории создадут спортивные площадки и обновят подъездные пути к зданию.

Новое учебное заведение жизненно необходимо району, где активно застраиваются жилые кварталы.